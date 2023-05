L'ASIE - La Chine maintient ses taux d'intérêt, les marchés digèrent le G7

Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

La Banque populaire de Chine devrait maintenir ses taux directeurs lundi, alors que les traders en Asie digèrent les implications de la position du G7 sur la Chine et la situation tendue et fluide à Washington concernant l'impasse sur le plafond de la dette américaine.

En ce qui concerne la semaine, les principaux facteurs régionaux pour les marchés asiatiques devraient être les décisions politiques en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et en Indonésie, les chiffres de l'inflation à Singapour et en Malaisie, ainsi que les chiffres du chômage et des ventes au détail au Japon.

Dans leur communiqué commun de samedi, les dirigeants du G7 ont déclaré qu'ils cherchaient à "réduire les risques, et non à découpler" l'engagement économique avec la Chine. Ils n'ont pas l'intention de se replier sur eux-mêmes ni d'entraver le développement économique de la Chine.

Cependant, les marchés chinois se sont fortement affaiblis ces dernières semaines, les indicateurs économiques étant en chute libre, alors que les grandes puissances mondiales semblent reconsidérer leur stratégie d'investissement à long terme à l'égard de la Chine.

Le yuan chinois a franchi la barre des 7,00 dollars, mais il est peu probable qu'il bénéficie d'un soutien politique immédiat, car la PBOC devrait laisser inchangés lundi les taux préférentiels des prêts à un an et à cinq ans, à 3,65 % et 4,30 %, respectivement.

La faiblesse de l'économie et l'évaporation de l'inflation pourraient inciter la PBOC à assouplir sa politique dans les mois à venir.

La situation ne pourrait être plus différente au Japon. Les actions ont atteint leur plus haut niveau depuis 33 ans, l'économie a progressé beaucoup plus rapidement que prévu au premier trimestre et la Banque du Japon pourrait bientôt commencer à inverser sa politique ultra-libre. Les investisseurs aiment ce qu'ils voient.

Le sentiment général du marché lundi pourrait être déterminé par l'ambiance qui règne à Washington autour du plafond de la dette. Le président Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, se rencontreront après un appel téléphonique "productif" dimanche, alors que le président rentrait du sommet du G7.

M. McCarthy a déclaré dimanche qu'il y avait eu des discussions positives sur la résolution de la crise et que les discussions au niveau du personnel allaient reprendre avant sa rencontre avec M. Biden. Les marchés y verront un progrès.

D'autre part, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a réaffirmé que le 1er juin restait une "date butoir" pour le relèvement du plafond de la dette. Si ce n'est pas le cas, le gouvernement risque de se retrouver à court de liquidités et de ne pas pouvoir honorer tous ses engagements jusqu'au 15 juin, date à laquelle d'autres recettes fiscales sont attendues.

Le temps presse et tant qu'il n'y a pas d'accord, un défaut de paiement des États-Unis, catastrophe potentielle pour les marchés mondiaux, ne peut être totalement exclu.

Dans le courant de la semaine, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande devrait relever une dernière fois son taux d'escompte de 25 points de base pour le porter à 5,50 %, tandis que la Banque de Corée et la Banque d'Indonésie devraient maintenir leurs taux de référence à 3,50 % et 5,75 %, respectivement.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Décision sur les taux d'intérêt préférentiels en Chine

- Commandes de machines au Japon (mars)

- Confiance des consommateurs de la zone euro (mai)