L'Ethiopie est en pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) pour emprunter environ 3,5 milliards de dollars dans le cadre d'un programme de réformes, ont déclaré à Reuters trois sources au fait du dossier. Un groupe de fonctionnaires éthiopiens et leurs conseillers ont déclaré aux détenteurs d'obligations internationales lors d'un appel téléphonique jeudi dernier que le pays vise à atteindre un accord au niveau du personnel sur un prêt du FMI d'ici le premier trimestre de 2024, a déclaré l'une des sources, qui a demandé à ne pas être nommée parce que les discussions sont privées.

L'Éthiopie a demandé un "accès exceptionnel" au financement du FMI de plus de 100 % de son allocation depuis 2022, mais n'a jusqu'à présent pas révélé le montant exact. En avril, des sources ont déclaré à Reuters que le pays était en pourparlers pour emprunter au moins 2 milliards de dollars au Fonds.

Il n'est pas clair si le financement total que le pays d'Afrique de l'Est cherche à obtenir du FMI inclut le financement au titre du Fonds fiduciaire pour la résilience et la viabilité (RST), un instrument destiné à aider les pays à faible revenu et les pays vulnérables à revenu intermédiaire à renforcer leur résilience aux chocs extérieurs et à assurer une croissance durable.

Un porte-parole du ministère des finances de l'Éthiopie et leurs conseillers Lazard n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Les prévisions macroéconomiques et les besoins de financement extérieur font toujours l'objet de discussions, y compris le soutien financier que le FMI et d'autres partenaires de développement pourraient apporter", a déclaré un porte-parole du FMI en référence au montant du financement en cours de discussion. (Reportage de Karin Strohecker et Jorgelina do Rosario, complément d'information de Rodrigo Campos, Rachel Savage et Dawit Endeshaw, édition de Chizu Nomiyama)