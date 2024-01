L'ICBC doit payer 32,4 millions de dollars aux régulateurs américains pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la divulgation d'informations de surveillance

L'Industrial and Commercial Bank of China Ltd et sa succursale new-yorkaise paieront 32,4 millions de dollars de pénalités pour l'utilisation et la divulgation non autorisées d'informations confidentielles relatives à la surveillance, a annoncé vendredi la Réserve fédérale.

La Fed a déclaré que l'action conjointe, prise avec le Département des services financiers de New York (NYDFS), est intervenue après que la banque a divulgué des informations à un tiers sans l'approbation des autorités de tutelle. Dans une déclaration séparée, le NYDFS a indiqué qu'un employé d'ICBC avait divulgué ces informations de surveillance à un régulateur étranger. Il a ajouté que l'ordonnance résolvait de "nombreux" manquements à la conformité, y compris de multiples lacunes dans le programme de lutte contre le blanchiment d'argent de la succursale de New York de 2018 à 2022. L'ICBC à New York n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire.