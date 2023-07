L'abaissement par Goldman Sachs de la note de certains grands prêteurs chinois à "Vendre" est basé sur des "hypothèses pessimistes", a déclaré le journal Securities Times, soutenu par l'État, dans un éditorial vendredi, alors que les inquiétudes sur le secteur bancaire s'aggravent dans le contexte d'une économie chancelante.

"Il n'est pas conseillé d'être baissier sur les fondamentaux des banques chinoises en se basant sur des hypothèses pessimistes, et dans une large mesure, il y a une mauvaise interprétation", a déclaré le journal.

Goldman a déclaré dans un rapport mercredi qu'elle avait rétrogradé Agricultural Bank of China (AgBank) de "Neutre" à "Vendre", tout en réduisant Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) et Industrial Bank de "Acheter" à "Vendre".

Les actions des banques chinoises cotées à Hong Kong ont chuté après la publication du rapport.

Les investisseurs s'inquiètent de l'exposition des banques chinoises à la dette des gouvernements locaux, des risques liés aux bénéfices découlant de cette dette et des divergences de fortune entre les différentes banques, a déclaré Goldman dans le rapport.

Les décideurs politiques chinois intensifient leurs efforts pour stimuler les investissements dans les infrastructures et s'attaquent aux dettes cachées des gouvernements locaux, selon le Securities Times.

Goldman n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur l'éditorial du journal. (Reportage de Ella Cao, Bernard Orr et Ziyi Tang ; Rédaction de Jamie Freed)