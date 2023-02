L'activité des usines chinoises a probablement continué à croître en février - sondage Reuters

Les commandes et la consommation intérieures ont fait grimper la production et ont permis à l'activité économique de la deuxième plus grande économie mondiale de renouer avec la croissance en janvier, et les économistes s'attendent à ce que les fabricants aient consolidé cette position maintenant que l'épidémie de COVID-19 du pays est "fondamentalement" terminée.

L'indice officiel des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière (PMI) devrait s'améliorer pour atteindre 50,5 en février, contre 50,1 en janvier, selon la prévision médiane de 29 économistes interrogés par Reuters.

Une lecture de l'indice supérieure à 50 indique une expansion de l'activité sur une base mensuelle et une lecture inférieure indique une contraction. L'indice PMI officiel de l'industrie manufacturière, qui se concentre en grande partie sur les grandes entreprises et les entreprises d'État, et son enquête sur le secteur des services, seront publiés mercredi.

Malgré le passage du COVID plus rapide que prévu par les économistes suite à l'abandon de la politique gouvernementale stricte du "zéro COVID" début décembre, les prix à la sortie d'usine ont chuté en Chine en janvier, ce qui suggère que le secteur manufacturier du pays a encore du mal à se redresser.

Cependant, l'optimisme gagne du terrain et Goldman Sachs a écrit dans une note dimanche qu'elle s'attend à "une forte lecture de l'indice PMI manufacturier NBS de 51 en février", en raison des "améliorations continues de la demande d'acier et de la consommation de charbon."

Vendredi, la banque centrale de Chine a annoncé que l'économie nationale devrait généralement rebondir en 2023, bien que l'environnement extérieur reste "sévère et complexe."

La Banque populaire de Chine s'est également engagée à commencer à améliorer les attentes sociales et à stimuler la confiance, en mettant l'accent sur le soutien à l'expansion de la demande intérieure.