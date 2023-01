La Chine maintient les taux de prêt de référence stables pour le cinquième mois

Le taux préférentiel des prêts à un an (LPR) - sur lequel la plupart des prêts nouveaux et en cours sont basés - a été laissé à 3,65 %. Le LPR à cinq ans, considéré comme un taux de référence pour les prêts hypothécaires, a été maintenu à 4,30 %. La Chine a réduit les deux LPR pour la dernière fois en août. La fixation du LPR de janvier est conforme au résultat d'un sondage Reuters réalisé cette semaine, où près de deux tiers des personnes interrogées ne prévoyaient aucun changement pour les LPR. L'imminence des vacances du Nouvel An lunaire, la décision de la Banque populaire de Chine (PBOC) de laisser son taux directeur inchangé ce mois-ci, et un nouveau mécanisme de taux hypothécaire, ont été cités par les analystes comme raisons de l'inaction. Néanmoins, les analystes s'attendent à davantage d'assouplissement à l'avenir. Capital Economics prévoit que les réductions de taux pourraient intervenir dès le mois prochain.

L'économie chinoise a connu une croissance de seulement 3 % en 2022, bien en deçà de l'objectif officiel, alors que la fin abrupte de la politique de taux zéro du gouvernement a attisé les espoirs d'une reprise robuste. Cependant, trois années de zéro-COVID pourraient avoir laissé des cicatrices qui pourraient entraver une reprise de la consommation à l'avenir, a déclaré Goldman Sachs dans un rapport jeudi. La publication des LPR de janvier a eu lieu le dernier jour ouvrable en Chine avant la semaine de vacances de la Fête du Printemps. Elle est également intervenue après que la Chine ait établi ce mois-ci un mécanisme d'ajustement dynamique des taux hypothécaires pour les acheteurs d'une première maison. Selon les analystes, ce changement de politique diminue l'urgence de réduire le LPR de cinq ans. Les LPR sont calculés chaque mois après que 18 banques commerciales désignées aient soumis des cotations au National Interbank Funding Center, une filiale de la PBOC.