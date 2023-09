* Cinq des grandes banques chinoises ont réduit leurs taux d'intérêt

* Pékin va annoncer de nouvelles mesures pour l'immobilier-sources

* La BPC va réduire le ratio des réserves obligatoires (RRR)

* Le promoteur Country Garden face à un vote crucial vendredi

par Ziyi Tang, Clare Jim et Xie Yu

PEKIN, 1er septembre (Reuters) - La Chine a renforcé vendredi ses mesures de soutien à l'économie, plusieurs grandes banques du pays ayant réduit leurs taux d'intérêt tandis que des sources ont indiqué que Pékin envisageait de nouvelles actions incluant un assouplissement des restrictions à l'achat de biens immobiliers.

La Banque populaire de Chine (BPC) a aussi annoncé vendredi qu'elle allait réduire de 200 points de base le ratio des réserves obligatoires (RRR) à partir du 15 septembre, pour le porter à 4%. C'est la première fois depuis le début de l'année que la banque centrale agit sur le ratio RRR.

Ces mesures ont été saluées par les investisseurs et les analystes qui estiment que cela devrait empêcher une dégradation supplémentaire du secteur immobilier en grandes difficultés.

La Chine fait face à un ralentissement économique et l'attention se porte notamment sur l'immobilier confronté à une crise de l'endettement et qui représente environ 25% de l'économie chinoise.

Au coeur de la crise, le promoteur Country Garden a reporté à ce vendredi 14h00 GMT la date-butoir d'un vote de ses créanciers qui doivent s'exprimer sur le report du paiement d'une obligation privée "onshore" de 3,9 milliards de yuans (495 millions d'euros).

Ce vote est crucial pour Country Garden qui tente d'éviter un défaut de paiement après avoir accusé une perte record au premier semestre.

Face aux pressions croissantes, les autorités ont déjà dévoilé une série de mesures pour soutenir l'économie et relancer le secteur immobilier, et selon quatre sources proches du dossier, Pékin devrait agir à nouveau, en assouplissant notamment les restrictions à l'achat de biens immobiliers.

Les autorités de régulations mettront en place dans les semaines à venir les mesures sur lesquelles elles travaillent depuis plusieurs mois sous la supervision du Conseil d'Etat, ont dit deux des sources.

"C'est la première fois depuis 2021 que la Chine a annoncé une série de mesures nationales pour soutenir l'immobilier. Elles vont aider à restaurer la confiance du marché et à empêcher une dégradation supplémentaire du secteur", a estimé Betty Wang, économiste chez ANZ.

Vendredi, plusieurs grandes banques comme Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corp et Agricultural Bank of China ont baissé leur taux de dépôt entre cinq et 25 points de base, selon leur site internet respectif.

Plusieurs banques de taille intermédiaire ont aussi annoncé qu'elles réduiraient les taux sur une série de dépôts entre 10 et 25 points de base.

Jeudi, la BPC et l'autorité de régulation financière ont annoncé qu'à partir du 25 septembre, les primo-accédants à la propriété via un prêt pourraient demander à leurs banques des taux d'intérêts réduits sur leurs crédits existants. (Reportage Ziyi Tang, Ryan Woo et Wang Jing, avec la contribution de Davide Barbuscia à New York, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)