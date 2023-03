La Chine va renforcer son soutien financier aux petites entreprises privées

La Banque populaire de Chine (PBOC) soutiendra les besoins raisonnables de financement obligataire des entreprises privées, a déclaré la banque centrale de la deuxième économie mondiale dans un communiqué à l'issue d'une réunion de travail.

"Nous mettrons en œuvre de manière précise et efficace une politique monétaire prudente, maintiendrons un rythme approprié d'émission de prêts, et maintiendrons l'offre totale de monnaie et de crédit à un niveau approprié et à une croissance régulière", a déclaré la banque centrale.

Le secteur privé fournit un tiers de tous les emplois en Chine et crée 90 % des nouveaux emplois urbains.

Mais ces dernières années, le gouvernement a cherché à renforcer son emprise sur les entreprises privées, en prenant des participations dans des entreprises non étatiques ou en installant des fonctionnaires dans les grandes entreprises.

Dans sa déclaration, la PBOC a ajouté qu'elle maintiendrait des sanctions sévères contre la corruption et qu'elle "ferait face de manière appropriée à la répression des États-Unis et des pays occidentaux".

La banque centrale promouvra également de manière régulière et ordonnée la réforme institutionnelle.

La semaine dernière, la Chine a annoncé une vaste réforme gouvernementale, notamment la création d'un nouvel organisme de régulation financière qui absorberait certaines fonctions de supervision de la PBOC.

Dans le cadre de ces changements, la banque centrale devrait se concentrer davantage sur la conduite de la politique monétaire et la supervision macroprudentielle, selon les analystes.