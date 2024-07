Le Premier ministre de Vanuatu, Charlot Salwai, a demandé à la Bank of China d'ouvrir une succursale dans la nation insulaire du Pacifique, a indiqué son bureau dans un communiqué vendredi.

Le communiqué, publié sur Facebook, indique que M. Salwai a fait cette demande lors d'une visite aux responsables de la banque en Chine. Une décision doit encore être prise concernant la succursale de Port Villa, qui pourrait être utilisée comme banque de compensation pour les yuans, a ajouté le communiqué.

La Bank of China n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Cette annonce intervient alors que les États-Unis et l'Australie s'efforcent de concevoir un plan visant à améliorer l'accès financier dans la région stratégique des îles du Pacifique, que les banques mondiales quittent progressivement en raison de la faible population et des vastes distances qui ne laissent guère entrevoir de perspectives de profit.

De nombreux pays ne disposent pas non plus des ressources nécessaires pour détecter et poursuivre les délits financiers, ce qui accroît le risque que les banques soient impliquées dans des scandales embarrassants et coûteux.

En début de semaine, les États-Unis et l'Australie ont organisé conjointement une réunion à Brisbane afin de trouver des solutions pour améliorer l'accès aux services financiers dans la région, où la Chine cherche également à exercer une influence.

Le communiqué du gouvernement de Vanuatu indique qu'une facilité de compensation en yuans contribuerait à réduire les prix des produits fabriqués en Chine, ceux-ci étant actuellement payés par un dollar américain fort.

La Bank of China possède des bureaux en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au début de l'année, elle a signé un protocole d'accord avec Nauru pour explorer des solutions bancaires.

M. Salwai, qui s'est rendu à Shanghai mardi, est en visite en Chine avant de participer à une réunion des dirigeants des îles du Pacifique au Japon la semaine prochaine. En début de semaine, il a visité l'entreprise technologique Huawei à Shenzhen. (Reportage de Lucy Craymer à Wellington et de Kirsty Needham à Sydney ; rédaction de Miral Fahmy)