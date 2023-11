Le piratage de l'Industrial and Commercial Bank of China a laissé son unité américaine temporairement redevable de 9 milliards de dollars à la Bank of New York Mellon à la suite de transactions non réglées, ce qui a incité la société mère à injecter des capitaux dans l'unité pour régler les transactions, ont déclaré des sources familières avec le sujet.

BNY a depuis été remboursée, selon ces sources.