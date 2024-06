* La filiale russe de la Banque de Chine suspend ses opérations avec les banques russes figurant sur la liste des "Specially Designated Nationals" (SDN) des Etats-Unis, a rapporté lundi le journal russe Kommersant, citant plusieurs sources du marché financier.

* La filiale, qui se concentre sur la facilitation des paiements en yuans entre la Russie et la Chine, continuera à travailler avec les banques non sanctionnées, a déclaré Kommersant. -- Lien source : https://www.kommersant.ru/doc/6788859 -- Note : Reuters n'a pas vérifié cette histoire et ne se porte pas garant de son exactitude. (Reportage de Reuters, édition de Louise Heavens)