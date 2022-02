La banque canadienne CIBC dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

Le bénéfice net excluant les éléments non récurrents a augmenté à 4,08 $ CA par action au cours des trois mois terminés le 31 janvier, comparativement à 3,58 $ CA un an plus tôt. Les analystes avaient prévu 3,67 $ CA par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Le cinquième créancier du Canada a déclaré un bénéfice net global de 1,87 milliard de dollars canadiens, soit 4,03 dollars canadiens par action, en hausse par rapport à 1,63 milliard de dollars canadiens, soit 3,55 dollars canadiens par action.