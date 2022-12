La Bank of Georgia s'attend à une charge fiscale suite à la modification de la loi sur l'impôt des sociétés

(Alliance News) - La Bank of Georgia PLC a noté mercredi une modification de l'imposition des sociétés en Géorgie, à partir de janvier.

Le créancier basé à Tbilissi, en Géorgie, a déclaré que le taux d'imposition des sociétés dans le pays passera de 15% à 20%. La Bank of Georgia a souligné qu'elle avait prévu que l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices non distribués serait supprimé à partir de 2023 et que le taux actuel de 15 % ne serait maintenu que sur les bénéfices distribués.

Au lieu de cela, le taux d'imposition des sociétés sur les bénéfices non distribués et distribués sera porté de 2023 à 20 %. Toutefois, le taux d'imposition des dividendes de 5 % sera supprimé pour les versements des bénéfices de 2023 et au-delà.

"En outre, à partir de 2023, les revenus d'intérêts imposables et les pertes de crédit attendues déductibles seront définis selon les IFRS [règles comptables internationales], au lieu des réglementations locales de la Banque nationale de Géorgie", a déclaré la Banque de Géorgie.

Elle a ajouté : " La réévaluation des impôts différés est estimée, sur la base du bilan de septembre 2022, entraîner une charge d'impôt différé unique de 80 à 90 millions de GEL [24,9 à 28,0 millions de GBP] qui sera comptabilisée dans les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 du groupe. Cet impact sera finalisé après l'achèvement des comptes de fin d'année 2022."

La banque prévoit un taux d'imposition effectif de 14,5 % à 16 % en 2023 pour elle-même. En avril, elle a cité un taux d'imposition moyen de 15% pour 2021, le même que les deux années précédentes.

Les actions de la Bank of Georgia étaient en hausse de 1,6 % à 2 605,00 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

