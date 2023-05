La Banque de Géorgie déclare que Gemsstock vend des actions pour un montant de 3,8 millions de GBP

Bank of Georgia Group PLC - Créancier basé à Tbilissi - Gemsstock Ltd en tant que gestionnaire d'investissement de Gemsstock Master Fund et Gemsstock CAV Master LP, société associée au directeur Alasdair Breach, vend 32 000 actions à 31,53 GBP le 17 mai et 81 640 actions à 33,66 GBP le 18 mai, soit un volume total de 113 640 actions d'une valeur de 3,8 millions de GBP.

Cours actuel de l'action : 3 272,67 pence, en baisse de 1,4 % à Londres vendredi.

Variation sur 12 mois : plus du double

