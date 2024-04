(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Marula Mining PLC - Société minière et de développement axée sur l'Afrique - déclare que les analyses d'échantillonnage du projet de graphite Nyorinyori et du projet de graphite NyoriGreen ont donné des "résultats significatifs". L'analyse de 122 échantillons a révélé une moyenne de 8,85 % de carbone graphitique total, le plus élevé atteignant 15,89 % de TGC. Les découvertes significatives comprennent également 60 mètres à 9,39 % de TGC, 78 mètres à 8,57 % de TGC, 107 mètres à 9,24 % de TGC et 65 mètres à 9,39 % de TGC. Marula déclare que les résultats suggèrent "la présence d'un système minéralisé en graphite fort qui a le potentiel de soutenir une opération minière de taille moyenne". Jason Brewer, directeur général, déclare : "Les résultats nous permettent maintenant d'aller de l'avant et de finaliser la phase 2 du programme d'exploration à Nyorinyori et NyoriGreen".

Bank of Georgia Group PLC - Société de services financiers enregistrée à Londres et basée à Tbilissi - annonce que sa filiale bancaire JSC Bank of Georgia a réussi à fixer le prix d'une émission de 300 millions de dollars de titres subordonnés perpétuels de niveau 1 à 9,5 %. Les obligations devraient être réglées le 16 avril.

Nexxen International Ltd - Plate-forme de technologie publicitaire basée à Tel-Aviv - déclare avoir remboursé sa dette en cours au titre du prêt garanti à terme A et le montant en cours au titre de la facilité de crédit renouvelable conclue le 12 septembre. Nexxen a également modifié l'accord de crédit pour permettre le programme de rachat d'actions de 50 millions de dollars annoncé à la mi-mars. Nexxen a versé environ 100 millions de dollars aux prêteurs dans le cadre de l'accord de crédit, dont 90 millions de dollars ont été consacrés à ses obligations en matière de dette dans le cadre du prêt garanti à terme A, et le montant précédemment utilisé de 10 millions de dollars dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable. Nexxen continue d'avoir accès à la facilité de crédit renouvelable de 90 millions USD, dont aucun montant n'a été tiré à ce jour.

abrdn Diversified Income & Growth PLC - Société d'investissement basée à Edimbourg - Annule les 16,1 millions de livres sterling restants de ses obligations à 6,25 % à échéance 2031. La décision fait suite à l'accord des actionnaires de mettre la société en liquidation contrôlée. Le prix de remboursement était de 115 % et une demande a été faite pour que les obligations de 16,1 millions de livres sterling soient annulées de la liste officielle conformément aux règles de cotation de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. À la suite du remboursement et de l'annulation, il n'y a plus d'obligations en circulation et abrdn Diversified n'a plus de dettes.

