Bank of Georgia Group PLC est une société holding basée au Royaume-Uni qui fournit des services bancaires, de crédit-bail, de courtage et de gestion des investissements aux entreprises et aux particuliers. Le secteur de la banque de détail de la société propose des prêts à la consommation, des prêts hypothécaires, des découverts, des cartes de crédit et d'autres facilités de crédit, des transferts de fonds et des services de règlement, ainsi que la gestion des dépôts des clients, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales. Le secteur de la banque d'affaires comprend les activités de banque d'affaires et de gestion des investissements en Géorgie. La banque d'entreprise fournit des prêts et d'autres facilités de crédit, des services de transfert de fonds et de règlement, des services de financement du commerce, un soutien aux opérations documentaires et gère les dépôts d'épargne et à terme pour les entreprises et les clients institutionnels. L'activité de gestion des investissements fournit des services de courtage par l'intermédiaire de Galt & Taggart. Le segment BNB comprend JSC Belarusky Narodny Bank, qui fournit des services bancaires aux particuliers et aux entreprises en Biélorussie.

Secteur Banques