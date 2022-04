La banque centrale grecque réduit ses prévisions de croissance économique à 3,8 % cette année

"La guerre en Ukraine est un nouveau choc exogène majeur du côté de l'offre pour l'économie mondiale qui affecte également, par divers canaux, la demande globale", a déclaré le gouverneur de la Banque de Grèce, Yannis Stournaras.

Il a déclaré que cela se produisait à un "moment très critique", alors que les économies se remettaient de la crise sanitaire et d'une grave récession.

M. Stournaras a déclaré que les principaux objectifs de la politique économique de la Grèce cette année devraient être de maintenir la dynamique de croissance et de poursuivre les efforts pour regagner la catégorie d'investissement.

"Ce dernier objectif devrait devenir un objectif national", a-t-il déclaré.

Selon le scénario défavorable de la banque centrale, la croissance économique serait limitée à 2,8 %. L'économie a fortement rebondi l'année dernière, le produit intérieur brut ayant augmenté de 8,3 %.

Les performances de l'économie dépendront de l'ampleur et de la durée des chocs sur les prix internationaux de l'énergie et des denrées alimentaires, ainsi que de la détérioration de la confiance et des turbulences sur les marchés financiers, a déclaré M. Stournaras.

Selon le scénario de base de la banque centrale, l'inflation des prix à la consommation devrait s'établir à 5,2 % cette année, tandis qu'une nouvelle augmentation à 7,0 % est prévue dans le cadre d'un scénario défavorable.

"Bien que les principaux moteurs de la croissance cette année soient la demande intérieure et le tourisme, il existe une incertitude importante : l'impact négatif de l'inflation sur le revenu disponible réel des ménages freinera la consommation privée", a déclaré M. Stournaras.

L'inflation annuelle des prix à la consommation en Grèce s'est accélérée à 7,2 % en février, atteignant son niveau le plus élevé en 25 ans, en raison de la hausse des coûts de l'énergie, du logement et des transports.