Bank of Hawaii Corporation est une société de portefeuille bancaire. Elle fournit une gamme de produits et de services financiers principalement à des clients d'Hawaii, de Guam et d'autres îles du Pacifique. Elle opère à travers trois segments : Consumer Banking, Commercial Banking, et Treasury and Other. Le secteur des services bancaires aux consommateurs offre des produits de prêt, de dépôt et d'assurance, des services bancaires privés et des services bancaires pour les clients internationaux, des services fiduciaires, des services de gestion des placements et des services de conseil en placements institutionnels. Il offre également un service de courtage de plein exercice proposant des actions, des fonds communs de placement, des produits d'assurance-vie et de rente. Le secteur des services bancaires commerciaux propose des produits, notamment des services bancaires aux entreprises, des prêts immobiliers commerciaux, du financement de baux commerciaux, du financement de concessionnaires automobiles et des produits de dépôt. Le secteur Trésorerie et autres comprend les activités de gestion de l'actif et du passif de l'entreprise, y compris la gestion du risque de taux d'intérêt et une entreprise de change de devises.

Secteur Banques