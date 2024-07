Bank of Idaho Holding Company est la société holding de Bank of Idaho. La filiale de la société, Bank of Idaho, est une banque commerciale indépendante qui fournit une gamme de produits et de services bancaires aux entreprises, aux particuliers et hypothécaires, ainsi que des services de fiducie et de gestion de patrimoine, aux clients de l'Idaho et de l'est de l'État de Washington. La société possède des établissements bancaires à Idaho Falls (Idaho), Ashton (Idaho), Pocatello (Idaho), St. Anthony (Idaho), Island Park (Idaho), Boise (Idaho), Nampa (Idaho), Pasco (Washington), Dayton (Washington), Spokane (Washington), Yakima (Washington), Kennewick (Washington) et Sunnyside (Washington), ainsi qu'un bureau d'émission de prêts hypothécaires à Twin Falls (Idaho). Ses services aux particuliers comprennent les chèques, l'épargne, les prêts, les services bancaires en ligne et mobiles, ainsi que d'autres services. La gestion de patrimoine propose des trusts, des comptes de gestion d'investissement, des comptes de dépôt, des planifications successorales et des options de compte de retraite individuel (IRA). Elle propose également des services de gestion de trésorerie, de banque en ligne et de cartes de crédit.