L'Inde doit augmenter ses taux avec prudence et se préparer à des vents contraires, selon le FMI.

La Reserve Bank of India (RBI) a augmenté son taux directeur de 225 points de base depuis le mois de mai, portant le taux à son niveau le plus élevé depuis plus de trois ans.

"Les pressions inflationnistes ont conduit à un changement approprié vers un resserrement de la politique", a déclaré le FMI dans un rapport de consultation annuel. Le rapport est préparé par le personnel du FMI conformément à l'article IV de l'accord, qui exige que le fonds tienne des consultations annuelles avec les responsables des États membres sur le développement et les politiques économiques.

"Un resserrement supplémentaire devrait être soigneusement calibré et communiqué", ajoute le rapport.

La semaine dernière, le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la RBI a montré qu'une majorité des responsables de la fixation des taux étaient préoccupés par l'inflation élevée et estimaient que la banque centrale ne pouvait pas se permettre d'interrompre prématurément son cycle de resserrement des taux.

Le FMI a projeté une inflation de 6,9 % pour l'année fiscale actuelle qui se termine le 31 mars 2023 et a déclaré que la hausse des prix se modérerait progressivement.

Selon les analystes, la cinquième plus grande économie du monde devrait largement surpasser ses principaux homologues mondiaux au cours de l'année à venir, soutenue par la demande intérieure post-pandémique refoulée, l'investissement et la croissance du crédit.

Cependant, le FMI s'attend à ce que la croissance économique de l'Inde se modère, reflétant des perspectives moins favorables et des conditions financières plus strictes, prévoyant une croissance de 6,8 % pour l'exercice fiscal actuel et de 6,1 % pour le prochain exercice fiscal qui commence le 1er avril.

"L'incertitude entourant les perspectives est élevée, avec des risques orientés à la baisse", a déclaré le fonds basé à Washington.

Un fort ralentissement de la croissance mondiale à court terme affecterait l'Inde par les canaux commerciaux et financiers.

Le fonds prévoit que le déficit des comptes courants se creuse pour atteindre 3,5 % du PIB au cours de l'exercice fiscal actuel, en raison de la hausse des prix des produits de base et de la demande d'importation.

Le fonds a déclaré que le taux de change devrait agir comme un "amortisseur" et que la RBI ne devrait intervenir que pour remédier aux conditions désordonnées du marché.

Les réserves étrangères de l'Inde avaient chuté d'environ 100 milliards de dollars par rapport à leur pic d'octobre 2021, mais elles se sont depuis redressées en partie grâce à la reprise des entrées de dollars.

L'assainissement budgétaire devrait être plus ambitieux que la base de référence actuelle, en visant un assainissement primaire supplémentaire des administrations publiques d'environ 1 % du PIB d'ici 2027/28, selon le rapport. Le gouvernement vise un déficit budgétaire de 4,5 % du PIB d'ici 2025/26. Il n'a pas d'objectif pour 2027/28.

Le rapport indique que le gouvernement peut revenir sur les réductions de taxes sur le carburant et supprimer progressivement le soutien aux groupes vulnérables par le biais du système de transfert existant. L'Inde a dépensé près de 47 milliards de dollars pour son programme alimentaire depuis avril 2020.

Le FMI a également déclaré que d'autres programmes liés à la pandémie, tels que les garanties de crédit du gouvernement pour les petites industries, peuvent être dénoués.

"À court terme, la consolidation budgétaire soutiendrait également les efforts de la RBI pour maintenir la stabilité des prix", a déclaré le fonds.