La banque centrale de l'Inde relève son taux directeur de 35 points de base, comme prévu, et déclare que l'inflation reste élevée.

Le comité de politique monétaire (MPC), composé de trois membres de la RBI et de trois membres externes, a augmenté le taux directeur des prêts ou le taux repo à 6,25% dans une décision majoritaire. Cinq des six membres ont voté en faveur de la décision.

Une forte majorité des deux tiers des analystes interrogés par Reuters avaient prédit une augmentation de 35 points de base, soit moins que les trois dernières hausses de 50 points de base chacune, et ont déclaré qu'il était encore trop tôt pour que la banque centrale relâche son attention sur l'inflation, qui est restée au-dessus de la limite supérieure de la bande de tolérance de 2-6 % de la RBI toute l'année.

Le taux de la facilité de dépôt permanent et le taux de la facilité permanente marginale ont également été augmentés du même montant, à 6,00 % et 6,50 %, respectivement.

En octobre, l'inflation annuelle des prix de détail en Inde a atteint son plus bas niveau sur trois mois, à 6,77 %, grâce à une augmentation plus lente des prix des denrées alimentaires et à un effet de base plus élevé, ce qui renforce les paris sur des augmentations de taux plus faibles de la RBI à l'avenir.