La croissance des prêts des banques indiennes va s'accélérer malgré la hausse des taux d'intérêt -Fitch

La croissance des prêts pour l'année fiscale précédente était de 11,5 %.

La Reserve Bank of India a augmenté les taux d'intérêt de 190 points de base au total depuis le mois de mai pour lutter contre l'inflation, qui n'a montré que récemment quelques signes d'apaisement.

L'inflation annuelle des prix de détail en Inde a diminué pour atteindre son niveau le plus bas sur trois mois, soit 6,77 % en octobre, grâce à une augmentation plus lente des prix des denrées alimentaires et à un effet de base plus élevé.

Alors que la croissance sur l'ensemble de l'année affichera un modeste ralentissement par rapport au rythme de 17% observé au premier semestre, la demande de crédit devrait rester robuste au cours du prochain exercice si l'expansion économique se poursuit, a ajouté Fitch.

La demande de crédit a rebondi après une accalmie due à la pandémie, les consommateurs et les entreprises ayant augmenté leurs dépenses à mesure que l'économie reprenait vie.

L'économie du pays a probablement retrouvé un taux de croissance annuel plus normal de 6,2 % en juillet-septembre après une expansion à deux chiffres au trimestre précédent, selon un sondage Reuters.

La forte croissance des prêts exercera toutefois une pression sur les ratios de fonds propres de base de niveau 1 si la croissance du crédit dépasse les attentes, limitant les tampons pour absorber les pertes potentielles futures, a déclaré l'agence de notation.

La croissance des dépôts est estimée à 11 % cette année et l'année prochaine, ce qui est plus lent que la croissance des prêts. L'augmentation des taux de dépôt pourrait exercer une certaine pression sur les marges, mais la baisse des coûts du crédit devrait compenser la pression sur la rentabilité, a déclaré Fitch, ajoutant que les risques de qualité des actifs à court terme semblaient contenus.

"Le rôle important des dépôts dans le panorama de financement des banques devrait rester une force de crédit pour les banques indiennes, malgré une certaine normalisation de l'épargne des ménages après avoir été stimulée pendant la pandémie", indique la note.