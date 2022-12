Les banques indiennes pourraient devoir relever les taux de dépôt en raison de l'augmentation de la demande de crédit - rapport de la RBI

La Reserve Bank of India (RBI) a relevé ses taux de manière agressive cette année afin de maîtriser l'inflation. Alors que les banques ont rapidement transmis les hausses à leurs taux de prêt, les taux de dépôt ont été à la traîne pour la plupart.

"Au cours de l'année 2021-22, alors que la croissance des crédits s'est accélérée et que celle des dépôts s'est modérée, le ratio incrémental crédit-dépôt (C-D) a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans", a déclaré la RBI dans son rapport sur les Tendances et progrès du secteur bancaire publié mardi.

Les prêts des banques indiennes ont augmenté de 17,5 % au cours des deux semaines précédant le 2 décembre par rapport à l'année précédente, tandis que les dépôts ont augmenté de 9,9 %, selon les dernières données de la RBI publiées au début du mois.

Le bilan consolidé des banques indiennes a enregistré une croissance à deux chiffres en 2021/22 après un écart de sept ans, la croissance du crédit s'accélérant pour atteindre son plus haut niveau depuis dix ans à la fin du premier semestre de l'exercice 2023, ajoute le rapport.

La poussée de la croissance du crédit a été largement menée par les créanciers du secteur privé.

Les banques indiennes ont fait état d'une amélioration de leurs performances et d'une baisse des créances douteuses à la suite de la pandémie de COVID-19. Maintenant que l'économie se redresse, l'offre de crédit s'est considérablement améliorée.

Pour financer cette croissance du crédit, les banques mobilisent les dépôts à un rythme plus rapide dans un contexte de resserrement des liquidités du système bancaire ces dernières semaines.

Le comité de politique monétaire de la RBI a augmenté les taux d'intérêt de 225 points de base (pb) au total au cours de cinq réunions depuis mai de cette année.

La transmission de l'augmentation du taux repo de mai à octobre aux taux de dépôt est susceptible de donner un "coup de fouet" aux taux de croissance des dépôts, selon le rapport.

En termes de qualité des actifs, le ratio des actifs non performants (NPA) bruts des banques a diminué de manière séquentielle pour atteindre 5 % à la fin du mois de septembre 2022, selon le rapport.

Cette diminution, selon le rapport, est due à une baisse des dérapages ainsi qu'à une réduction de l'encours des créances douteuses grâce à des recouvrements, des mises à niveau et des radiations.

Cependant, le nombre de cas de fraude signalés par les banques privées a dépassé celui de leurs homologues publiques pour la deuxième année consécutive en 2021-22, selon le rapport.

En termes de montant impliqué, cependant, la part des banques publiques était de 66,7 % en 2021-22, contre 59,4 % l'année précédente.

La RBI a déclaré qu'il était impératif que les banques assurent une diligence raisonnable et une évaluation robuste du crédit afin de limiter le risque de crédit. Elle a également averti que les dérapages des actifs restructurés doivent être surveillés de près.

"Les incertitudes caractérisant un scénario macroéconomique en évolution rapide au milieu de formidables vents contraires mondiaux au cours de la période 2022-23 peuvent poser de nouveaux défis au secteur bancaire", a déclaré la RBI. "Si les risques de baisse se matérialisent, la qualité des actifs pourrait être affectée."

Les sociétés de financement non bancaires (NBFC), ou créanciers fantômes, doivent également être attentifs à la hausse du cycle des taux d'intérêt et aux incertitudes persistantes dues aux chocs mondiaux. Ces créanciers sont également confrontés à une concurrence accrue de la part des banques, en particulier dans les segments qui étaient des bastions des NBFC, comme les prêts automobiles et les prêts sur l'or, a déclaré la RBI.