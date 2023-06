ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes devraient augmenter avant la décision de la RBI sur les taux d'intérêt

Les actions indiennes devraient ouvrir en légère hausse ce jeudi, les indices de référence se rapprochant de leurs plus hauts historiques, avant la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI), où la banque centrale est largement considérée comme maintenant ses taux directeurs.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,08% à 18 827,50, à 7h50 IST.

La décision de la RBI sur les taux devrait être annoncée à 10h00 IST. Le comité de politique monétaire (MPC) devrait laisser le taux repo à 6,50 % pour une deuxième réunion consécutive.

La banque centrale a augmenté le taux repo d'un total de 250 points de base depuis mai 2022 pour maintenir l'inflation sous contrôle, avant d'opter pour une pause lors de la réunion précédente.

L'inflation de détail en Inde est tombée à 4,70 % en avril, son niveau le plus bas depuis 18 mois, bien en deçà du seuil de tolérance supérieur de la RBI. Les économistes s'attendent à ce que les prochains relevés soient largement inférieurs au seuil de 6 %, ce qui renforce les espoirs d'une pause durable dans le cycle des taux.

"La banque centrale mettra probablement l'accent sur l'objectif principal de contrôle de l'inflation, en indiquant sa flexibilité pour augmenter les taux si l'inflation dépasse le seuil de tolérance", a déclaré Sharad Chandra Shukla, directeur chez Mehta Equities.

Le Nifty 50 et le Sensex sont tous deux à moins de 1 % de leurs plus hauts niveaux historiques. Les petites et moyennes capitalisations ont atteint de nouveaux records mercredi.

Les actions de Wall street ont clôturé en baisse la nuit dernière après avoir atteint un plus haut de 13 mois, la prise de bénéfices s'étant installée avant les données sur l'inflation et la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.

La Fed devrait s'abstenir de relever ses taux après une série de données économiques mitigées. La Banque centrale européenne et la Banque du Japon annonceront également leurs décisions de politique monétaire la semaine prochaine.

ACTIONS À SURVEILLER

** Tech Mahindra : Life Insurance Corporation of India augmente sa participation dans la société de technologie de l'information de 6,869% à 8,884%.

** Mazagon Dock Shipbuilders : La société signe un accord avec Thyssenkrupp pour participer à un appel d'offres de sous-marins de la marine indienne, d'une valeur de 5,2 milliards de dollars selon les sources.

** Tata Elxsi : L'ISRO confie à la société le mandat de la mission Gaganyaan pour la fourniture de modèles de récupération du module d'équipage (CMRM).

** Lemon Tree Hotels : La société signe un accord de licence pour une propriété de 60 chambres dans l'Andhra Pradesh.