ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes devraient ouvrir en légère baisse, la faiblesse des données américaines pesant sur le moral des investisseurs.

Les actions indiennes devraient ouvrir en légère baisse ce lundi, dans le contexte d'une chute des actions mondiales due aux craintes d'un ralentissement économique aux États-Unis, tandis que le ralentissement de l'inflation des ventes au détail a compensé une grande partie de la faiblesse du sentiment.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,20 % à 18 287, à 7h50 IST.

Les actions de Wall street ont baissé après qu'une enquête ait montré que le moral des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis six mois en mai, sur fond d'inquiétude d'une récession potentielle. Les marchés asiatiques ont été modérés avant la décision de la banque centrale chinoise sur les taux d'intérêt et les données macroéconomiques clés.

Les données indiennes sur l'inflation des prix de détail ont compensé la faiblesse des indices mondiaux en atteignant leur plus bas niveau depuis 18 mois en avril. Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a déclaré que les derniers chiffres de l'inflation confortaient la banque centrale dans l'idée que sa politique monétaire était "sur la bonne voie".

"Le marché attend de nouveaux éléments déclencheurs pour la prochaine étape du rallye", a déclaré Siddhartha Khemkha, responsable de la recherche sur les particuliers chez Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Le Nifty 50 a étendu ses gains pour la troisième semaine consécutive vendredi. L'indice de référence a augmenté de 5,50 % depuis le 31 mars 2023, aidé par des bénéfices relativement stables pour le trimestre de mars et un retour des achats institutionnels étrangers dans les actions indiennes.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont poursuivi leurs achats d'actions indiennes pour la douzième session consécutive vendredi, ajoutant 10,14 milliards de roupies (123,99 millions de dollars) d'actions.

Les FII ont acheté pour près de 195 milliards de roupies (2,38 milliards de dollars) d'actions au cours de la période, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

Actions à surveiller :

** Tata Motors Ltd : Le groupe affiche son deuxième bénéfice trimestriel consécutif, aidé par des hausses de prix et une forte demande.

** Avenue Supermarts Ltd : Co annonce une augmentation de près de 8% en glissement annuel de son bénéfice consolidé à 4,60 milliards de roupies pour le trimestre de mars.

** DLF Ltd : le groupe annonce une hausse de 41% de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à une baisse des coûts.

** Colgate-Palmolive (India) Ltd : le groupe dépasse ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à des hausses de prix. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)