BID DU MATIN ASIE - Une fin de semaine nerveuse pour une semaine agitée

Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir. Les marchés asiatiques semblent prêts à terminer la semaine sur une note nerveuse vendredi, après que des données américaines et chinoises faibles aient alimenté les inquiétudes sur l'économie mondiale et assuré une journée agitée sur les marchés mondiaux jeudi.

Les principaux indicateurs économiques en Asie vendredi sont le PIB du premier trimestre de la Malaisie et de Hong Kong, et l'inflation indienne pour le mois d'avril. La saison des résultats annuels des entreprises japonaises se poursuit, tandis que les chefs des finances du G7 se réunissent pour la deuxième journée à Niigata, au Japon.

L'action des marchés mondiaux jeudi a été marquée par une forte hausse du dollar, l'aplatissement des courbes de rendement américaines, une journée faible à Wall street avec une nouvelle chute des banques régionales américaines, et une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre.

Les chiffres de vendredi devraient montrer que la croissance économique de la Malaisie s'est ralentie au cours du premier trimestre, touchée par la tiédeur de la consommation et la baisse des exportations. Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoit un ralentissement de la croissance annuelle à 4,8 % contre 7,0 % au trimestre précédent.

La fourchette des prévisions est toutefois large, ce qui souligne les perspectives incertaines de cette économie tributaire du commerce.

L'inflation des prix à la consommation en Inde en avril, quant à elle, devrait s'être ralentie à 4,80 %, son plus bas niveau depuis 18 mois, contre 5,66 % en mars, ce qui la maintient en dessous du seuil de tolérance de la Reserve Bank of India pour le deuxième mois consécutif.

La baisse de l'inflation alimentaire entraînant une baisse de l'inflation globale, les opérateurs tablent sur des réductions de taux de près de 50 points de base de la part de la Banque de réserve de l'Inde cette année.

Les opérateurs pourraient également anticiper un assouplissement de la politique des autorités chinoises après un autre indicateur économique choquant jeudi - non seulement l'inflation de l'IPC a été inférieure aux prévisions, mais elle s'est pratiquement évaporée.

Alors que la plupart des banques centrales s'efforcent toujours de réduire l'inflation, la deuxième économie mondiale lutte contre les forces désinflationnistes - l'inflation annuelle des prix à la production en avril a chuté à -3,6 %, la plus faible depuis trois ans.

Cette situation fait suite à l'effondrement des importations en avril, rapporté en début de semaine, et soulève de sérieux doutes quant à la vigueur de la demande intérieure et à la dynamique de croissance dans l'ensemble de l'économie.

Jeudi, les actions chinoises ont perdu du terrain pour la troisième journée consécutive et sont en voie d'enregistrer leur troisième perte hebdomadaire consécutive.

Sur une note plus positive, les relations entre les États-Unis et la Chine se sont quelque peu dégelées après que le principal conseiller à la sécurité de l'administration Biden a rencontré le plus haut diplomate chinois cette semaine à Vienne, l'une des rares réunions de haut niveau entre les superpuissances depuis la saga des ballons espions chinois en février.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Réunion des ministres des finances du G7 (Japon)

- Résultats des entreprises japonaises (année complète)

- Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Inde (avril)