Le gouvernement indien, par notification eF.No.6/3/2011-130.1 datée du 14 juillet 2023, a nommé Shri. Ashok Narain (né le 28 octobre 1962), en tant qu'administrateur au sein du conseil d'administration de Bank of India, en remplacement de Shri. Subrata Das, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre.

Shri. Ashok Narain, administrateur désigné par la RBI, n'est pas lié à d'autres administrateurs de la Banque. Qualification : CAIIB, MBA- IIM Kolkata, LLB, MS in Business Administration, University of Rochester, New York.

Âge : 60 ans. Expérience : Il a pris sa retraite en tant que directeur général du département de la surveillance de la Reserve Bank of India en 2022, après 33 ans de service, dont environ 18 ans dans le domaine de la réglementation de la surveillance. Il a dirigé plusieurs examens de banques sur place et a également contribué au développement de la surveillance hors site des banques commerciales et des banques coopératives urbaines.

Il a été chargé de mettre en œuvre la gestion des risques d'entreprise pour la RBI et a également guidé le développement de l'architecture de la gestion des risques d'entreprise pour la Banque centrale du Sri Lanka. Il a été nommé par la RBI dans divers groupes de travail nationaux et internationaux, ainsi que membre du conseil d'administration de banques commerciales du secteur privé. Il a représenté la RBI en tant que membre du groupe de travail international sur le risque opérationnel (IORWG) 2014-16, du groupe de travail G20-OCDE sur la protection des consommateurs de produits financiers (2017 et 2018) et en tant que co-responsable de l'équipe des institutions financières non bancaires (pour les établissements de crédit) du groupe d'experts sur le suivi des institutions non bancaires du Conseil de stabilité financière de Bâle pendant la période 2019-22.

Il est accrédité par le Fonds monétaire international en tant que spécialiste du secteur financier depuis 2022.