Environ 80 % des Indiens choisissent de déposer les billets de 2000 roupies retirés, ce qui stimule les dépôts bancaires - banquiers

En mai, la Reserve Bank of India (RBI) a déclaré qu'elle retirerait ces billets de grande valeur de la circulation et qu'elle autoriserait leur échange ou leur dépôt jusqu'au 30 septembre.

L'échange n'est autorisé qu'à hauteur de 20 000 roupies par tour, tandis qu'il n'y a pas de limite pour le dépôt des billets, qui rapporte également des intérêts.

Selon la RBI, la valeur de ces billets en circulation était de 3,6 trillions de roupies (43,61 milliards de dollars) au moment de l'annonce.

Bien que le montant total des billets déposés ou échangés ne soit pas encore disponible, six banquiers des secteurs public et privé avec lesquels Reuters s'est entretenu ont déclaré que plus de 80 % des billets qu'ils ont reçus ont été déposés sur des comptes.

La State Bank of India - le plus grand créancier du pays - a reçu environ 170 milliards de roupies en valeur au cours de la première semaine depuis le début de l'opération le 23 mai, a déclaré un haut fonctionnaire.

Sur cette somme, 140 milliards, soit 82 %, ont été déposés sur des comptes, tandis que le reste a été échangé.

Des responsables de la Bank of Baroda, de l'Union Bank of India et de la Bank of India ont également déclaré que 80 à 90 % des billets avaient été déposés, sans préciser le montant qu'ils avaient reçu.

Deux grandes banques du secteur privé ont connu une expérience similaire. Tous les responsables des banques ont refusé d'être identifiés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

La Kotak Mahindra Bank a reçu plus de 30 milliards de roupies en billets de 2000 roupies jusqu'au 30 mai, a déclaré Virat Diwanji, président du groupe et responsable des services bancaires aux consommateurs.

Sur cette somme, 80 à 85 % ont été déposés, dont une "bonne majorité" sur des comptes courants, a-t-il précisé.

L'afflux d'argent devrait stimuler la croissance des dépôts bancaires, qui est actuellement de 10,9 %, et réduire la monnaie en circulation, qui a baissé à 365 milliards de roupies au cours de la semaine se terminant le 26 mai, selon les données de la RBI.

Une partie de la baisse du CIC pourrait être attribuée à l'échange de billets de 2 000 roupies, a déclaré Gaura Sen Gupta, économiste pour l'Inde chez IDFC FIRST Bank.

Avec 75 % des billets déposés d'ici septembre, les dépôts bancaires pourraient augmenter de 2,7 trillions de roupies, a déclaré Dipanwita Mazumdar, économiste à la Bank of Baroda.

L'hypothèse initiale est que la base globale des dépôts bancaires augmenterait d'au moins 1,5 trillion de roupies, la SBI y contribuant à hauteur de 22 % à 25 %, a déclaré le responsable de la SBI.

(1 $ = 82,5911 roupies indiennes)