L'inflation des prix de détail en Inde a baissé en mars à 4,85% contre 5,09% en février, selon les données du gouvernement vendredi.

Un sondage Reuters auprès de 50 économistes avait prévu une inflation de détail de 4,91% pour le mois.

COMMENTAIRE :

GARIMA KAPOOR, ÉCONOMISTE, ACTIONS INSTITUTIONNELLES, ELARA SECURITIES, MUMBAI

"L'inflation de l'IPC (indice des prix à la consommation) du mois de mars a été conforme aux attentes en raison de la faiblesse persistante de l'inflation de base et de l'impact de la réduction des prix des bouteilles de GPL. À court terme, la hausse probable des prix des denrées alimentaires dans un contexte d'augmentation du niveau du mercure constitue un risque majeur à surveiller. Nous maintenons notre prévision d'une première baisse de taux par le Comité de politique monétaire (CPM) au cours du troisième trimestre de l'année fiscale 2025 (Q3FY25)."

UPASNA BHARDWAJ, ÉCONOMISTE EN CHEF, KOTAK MAHINDRA BANK, MUMBAI

"L'inflation globale pour le mois de mars est conforme aux attentes. Alors que l'inflation de base continue de se modérer, nous restons prudents face aux vagues de chaleur à venir qui pourraient maintenir l'inflation alimentaire à un niveau élevé et volatile pendant les mois d'été. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que le comité de politique monétaire reste attentiste jusqu'à 1HFY25 (première moitié de l'année fiscale 2025), avec un assouplissement possible vers la fin de l'année fiscale 25 en fonction de l'évolution des moussons, des prix du pétrole brut et du calendrier du cycle d'assouplissement des taux de la Réserve fédérale américaine".

KUNAL KUNDU, ÉCONOMISTE INDIEN, SOCIETE GENERALE, BENGALURU

"L'IPC global de l'Inde pour le mois de mars a été exactement conforme à nos attentes. Sans surprise, l'inflation alimentaire a été le moteur, et a représenté environ 65% de l'inflation de mars. Cela dit, le véritable facteur qui a fait baisser l'inflation en mars est l'annonce récente d'une réduction de 2 roupies/litre du prix de l'essence et du diesel et d'une baisse de 100 roupies/cylindre du prix du GPL (gaz de cuisine)".

"Il est intéressant de noter que l'inflation de base a légèrement augmenté en mars, après avoir enregistré son 13e mois consécutif de baisse. Cependant, avec un taux probable de 3,5 % en glissement annuel (de 3,44 % à 3,48 %), il s'agirait toujours de l'un des taux les plus bas de l'après-pandémie".

SAKSHI GUPTA, PRINCIPAL ECONOMIST, HDFC BANK, GURUGRAM

"L'inflation s'est modérée à 4,85 % et était conforme aux attentes. Il est encourageant de constater que l'inflation de base (hors alimentation et carburant) continue d'afficher une tendance désinflationniste soutenue. Toutefois, l'inflation des denrées alimentaires reste trop élevée - plus de 8 % - en raison de la hausse des prix des légumes et des légumineuses. À l'approche de la saison estivale, on s'attend à ce que l'inflation des denrées alimentaires augmente conformément à la tendance saisonnière".

"La prévision de vagues de chaleur pourrait présenter des risques supplémentaires de hausse des prix des légumes. Ceci, combiné à la récente augmentation des prix des matières premières, soutient la récente mise en garde de la RBI sur la tendance désinflationniste. Nous pensons que la banque centrale ne réduira pas ses taux avant le troisième trimestre de l'année 25."

DEVENDRA KUMAR PANT, ÉCONOMISTE EN CHEF, INDIA RATINGS & RESEARCH, GURUGRAM

"Bien que l'inflation globale soit en baisse, l'inflation alimentaire reste élevée. L'inflation alimentaire touche davantage les personnes du bas de la pyramide que celles du groupe à revenu élevé. Le différentiel d'inflation entre les zones rurales et urbaines s'est creusé. L'inflation des légumes et des légumineuses est restée élevée. Les conditions pluviométriques et l'effet de base défavorable pourraient aggraver encore l'inflation des légumes au moins jusqu'en juin 2024."

"On s'attend à ce que la Reserve Bank of India ne modifie pas sa politique d'assouplissement monétaire, au moins pendant la première moitié de l'année fiscale en cours.