L'Inde doit limiter les ventes d'obligations au premier semestre à 55 % de l'objectif annuel et vendre davantage de dette à long terme - les traders

La Reserve Bank of India, qui agit en tant qu'arrangeur de dette pour le gouvernement, a rencontré certaines banques, des négociants primaires et des compagnies d'assurance la semaine dernière pour obtenir leurs commentaires sur les emprunts pour le premier semestre, ont déclaré à Reuters sept banquiers et fonctionnaires du Trésor, qui ont refusé d'être nommés.

La RBI n'a pas répondu immédiatement à un courriel de Reuters demandant un commentaire.

L'Inde vise à emprunter 15,43 trillions de roupies brutes (187,85 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations au cours du prochain exercice financier débutant le 1er avril, en hausse par rapport aux 14,21 trillions de roupies levées cette année.

Le gouvernement réalise généralement environ 60 % des ventes d'obligations au cours du premier semestre de l'année, mais les opérateurs ont demandé que cette proportion soit limitée à 55 % l'année prochaine, étant donné que les échéances d'octobre à décembre sont très importantes et que le flou sur les taux d'intérêt se dissipera également.

Des obligations d'une valeur de 1,59 trillion de roupies arrivent à échéance au premier semestre et de 2,81 trillions de roupies au second semestre.

"Avec des remboursements importants au second semestre, il pourrait y avoir plus de demande durant cette période, et le scénario des taux d'intérêt sera également plus clair que ce qu'il pourrait être en avril-septembre", a déclaré un négociant d'une banque publique.

Les traders ont dit préférer les papiers à long terme de sept à 14 ans.

"Les compagnies d'assurance anticipent de bonnes rentrées d'argent et ont laissé entendre qu'elles seraient à l'aise pour emprunter dans la partie ultra-longue de la courbe, en particulier dans la tranche 20-50 ans", a déclaré un responsable de la trésorerie d'une grande banque d'État.

Cependant, la banque centrale pourrait ne pas être intéressée par les obligations à 20 ans, car cela pourrait constituer un revers pour la deuxième obligation la plus liquide dans le segment des 14 ans, ont déclaré les traders.

"L'obligation à 14 ans est actuellement recherchée par les assureurs et les fonds de pension, mais s'ils obtiennent une option à 20 ans, ils se détourneront du segment à 14 ans, ce qui rendra difficile le passage aux enchères", a déclaré un trader d'une banque privée.

Les traders ont également suggéré que le gouvernement émette des obligations à trois ans au lieu de celles à deux ans, et qu'il limite l'offre d'obligations à plus courte durée, en organisant les enchères par le biais de la méthode des prix multiples.

Le gouvernement a émis des obligations à deux ans, cinq ans, sept ans, dix ans, quatorze ans, trente ans et quarante ans, ainsi que des obligations à taux variable (FRB) au cours des six premiers mois de l'année fiscale en cours.

"Il n'y a pas de demande pour les FRB et le gouvernement ne devrait pas les inclure", a déclaré un autre trader.

La courbe des rendements des obligations d'État indiennes est plate et, compte tenu de l'incertitude entourant le cycle de hausse des taux, il serait logique que le gouvernement limite les émissions à cinq ans.

(1 $ = 82,1400 roupies indiennes)