L'activité industrielle indienne atteint en avril son plus haut niveau depuis quatre mois en raison d'une demande robuste

Les résultats de l'enquête suggèrent que l'Inde continuera à être l'une des économies majeures à la croissance la plus rapide malgré le ralentissement de la croissance mondiale qui a sapé l'élan dans plusieurs autres pays. [ECILT/WRAP]

L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier compilé par S&P Global a augmenté à 57,2 le mois dernier par rapport à 56,4 en mars, restant au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction pour un 22ème mois et confondant les attentes d'un sondage Reuters qui prévoyait une baisse à 55,8.

"Reflétant une expansion robuste et plus rapide des nouvelles commandes, la croissance de la production a franchi une nouvelle étape en avril. Les entreprises ont également bénéficié de pressions relativement faibles sur les prix, de meilleures ventes internationales et d'une amélioration des conditions de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Pollyanna De Lima, directrice associée à l'économie chez S&P Global Market Intelligence, dans un communiqué accompagnant l'enquête.

"Il semble que les fabricants indiens disposent de nombreuses opportunités pour continuer à aller de l'avant. En plus d'avoir enregistré le plus fort afflux de nouveaux travaux en 2023 jusqu'à présent, les capacités ont été étendues grâce à la création d'emplois, et les achats d'intrants ont été augmentés."

Les nouvelles commandes et la production ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis décembre, ce qui a aidé les entreprises à reprendre les embauches en avril, après la première baisse en 13 mois en mars.

La demande étrangère a également progressé en avril à son rythme le plus rapide depuis quatre mois et l'optimisme s'est amélioré.

"Les fabricants sont certainement optimistes quant aux perspectives de croissance, l'optimisme s'étant amélioré par rapport au creux de huit mois enregistré en mars, grâce aux contrats en attente d'approbation, à l'augmentation des demandes des clients, aux initiatives de marketing et aux signes de résilience de la demande", a déclaré M. De Lima.

L'enquête a montré que les coûts des intrants ont augmenté à un rythme plus rapide en avril, bien que l'amélioration de la demande ait permis aux entreprises de répercuter une partie de ce fardeau sur les clients, ce qui suggère que l'inflation de détail ne devrait pas ralentir de manière significative de sitôt.

L'inflation devrait s'élever en moyenne à 5,3 % cette année fiscale et à 5,0 % l'année prochaine, restant ainsi bien au-dessus de l'objectif à moyen terme de 4,0 % de la Reserve Bank of India, selon un autre sondage Reuters.