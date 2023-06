L'inflation en Inde a probablement baissé à son plus bas niveau depuis 20 mois en mai : Sondage Reuters

Malgré les vagues de chaleur qui frappent ce pays dépendant de l'agriculture, la hausse des prix des denrées alimentaires devrait être contenue par la baisse des coûts des intrants et par l'intervention régulière du gouvernement pour freiner la flambée des prix.

L'inflation alimentaire, qui représente près de la moitié du panier de l'indice des prix à la consommation (IPC), a baissé à 3,84 % en avril et on s'attendait à ce qu'elle diminue encore le mois dernier.

Selon un sondage Reuters réalisé du 2 au 7 juin auprès de 45 économistes, l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté à un rythme annuel de 4,42 % en mai, en baisse par rapport aux 4,70 % enregistrés en avril, et devrait être la plus faible depuis octobre 2021.

Les prévisions allaient de 4,10% à 5,10%, en dessous de la limite de tolérance supérieure de 6,00% de la RBI pour un troisième mois consécutif.

"En mai, nous prévoyons une baisse notable de l'indice alimentaire, en particulier des légumes, des huiles et des céréales. Les carburants et les produits de base seront également en baisse", a écrit Sonal Badhan, économiste à la Bank of Baroda.

"L'amélioration des chaînes d'approvisionnement et l'effet de base entraînent une modération des prix alimentaires intérieurs. Sur le plan international, les prix du pétrole ont également baissé, ce qui profite à la composante importée de l'inflation.

L'enquête a également montré que l'inflation des prix de gros, la variation des prix à la production, a probablement glissé à un taux annuel de -2,35 % le mois dernier, contre -0,92 % en avril.

Les signes de relâchement des pressions sur les prix donneraient une marge de manœuvre à la RBI, qui devrait maintenir son taux directeur inchangé à 6,50 % à l'issue de sa réunion de politique monétaire de jeudi.

Selon un sondage Reuters distinct réalisé en mai, l'inflation des prix à la consommation ne baissera pas de sitôt pour atteindre ou dépasser l'objectif à moyen terme de 4 % de la RBI, ce qui laisse entendre que la porte reste ouverte à d'autres hausses de taux.

L'inflation devrait s'établir en moyenne à 5,1 % et 4,8 % pour les exercices 2023/24 et 2024/25, respectivement.