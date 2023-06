LES ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes devraient ouvrir sans changement sur les chances d'une pause dans la hausse des taux de la Fed et de la RBI

Les actions indiennes devraient ouvrir en demi-teinte mardi, après avoir enregistré des gains au cours des deux séances précédentes, sur l'espoir d'une pause dans la hausse des taux par la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,08% à 18 709,50, à 8:14 a.m. IST.

Les actions de Wall street ont clôturé en baisse la nuit dernière après avoir enregistré des gains hebdomadaires vendredi.

Les données montrant un ralentissement de la croissance des salaires, le taux de chômage se rapprochant de son plus bas niveau depuis 53 ans, et la stagnation du secteur des services ont renforcé les attentes d'une pause de la Fed le 14 juin. La plupart des marchés asiatiques ont légèrement baissé.

Au niveau national, les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de l'Inde, prévue pour le 8 juin. Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, la banque centrale indienne devrait laisser son taux d'intérêt directeur inchangé cette semaine et pour le reste de l'année 2023.

Les indices Nifty 50 et Sensex sont tous deux à moins de 2 % de leurs records.

"Le marché boursier indien reste attractif malgré des valorisations élevées en raison d'une forte croissance des bénéfices et d'une offre croissante de la part des investisseurs nationaux et étrangers", ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans une note publiée lundi.

La maison de courtage préfère les valeurs cycliques aux valeurs défensives et les petites et moyennes capitalisations aux grandes capitalisations, et reste surpondérée sur les valeurs financières, technologiques, de consommation discrétionnaire et industrielles.

Parallèlement, les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 7,01 milliards de roupies (85 millions de dollars) d'actions indiennes lundi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 11,96 milliards de roupies (145 millions de dollars) d'actions sur une base nette, selon les données provisoires du NSE.

ACTIONS À SURVEILLER

** B L Kashyap and Sons Ltd : Co bags new order worth approximately 1.47 billion Rupees.

** J K Cement Ltd : Le conseil d'administration de la société donne son accord à la signature d'un accord d'achat d'actions pour racheter Toshali Cements pour 1,57 milliard de roupies.

** HG Infra Engineering Ltd : la société reçoit une lettre d'acceptation de la North Central Railway pour un projet d'une valeur de plus de 6 milliards de roupies.

** Adani Group Stocks : Le conglomérat achève un programme de désendettement de 2,65 milliards de dollars.

(1 $ = 82,4959 roupies indiennes)