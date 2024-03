La Reserve Bank of India (RBI) maintiendra ses taux d'intérêt inchangés au moins jusqu'en juillet, soit un peu plus longtemps que la banque centrale américaine, en raison d'une forte croissance et d'une inflation toujours élevée, selon une forte majorité d'économistes interrogés par Reuters.

L'économie indienne a connu une croissance exceptionnelle de 8,4 % au quatrième trimestre 2023, la plus rapide des grandes économies. L'inflation, qui reste proche de la fourchette supérieure de l'objectif de 2 % à 6 % de la banque centrale, ne laisse pas présager une baisse imminente des taux.

Les 56 économistes interrogés par Reuters entre le 15 et le 22 mars s'attendaient tous à ce que la RBI maintienne le taux repo à 6,50 % à l'issue de sa réunion du 3 au 5 avril.

Ils étaient toutefois divisés sur la date de la première réduction, neuf sur 52 ayant indiqué le prochain trimestre, 24 le troisième trimestre, 17 le quatrième trimestre et les autres s'attendant à une réduction plus tardive. Les prévisions médianes situent le taux à 6,25 % à la fin du mois de septembre et à 6,00 % à la fin de l'année.

"La combinaison d'une inflation globale restant supérieure à 5 % et des chiffres solides du PIB au quatrième trimestre laissera probablement les membres du Comité de politique monétaire (MPC) prudents quant à une réduction trop rapide des taux", a déclaré Alexandra Hermann, économiste en chef chez Oxford Economics.

"Bien que la tendance à la baisse de l'inflation de base depuis un an soit considérée comme encourageante, les membres du comité de politique monétaire ne la jugeront probablement pas suffisante et préfèreront faire preuve de prudence, en attendant que les chiffres de l'inflation globale soient plus clairement orientés à la baisse vers l'objectif intermédiaire de 4 %.

L'inflation, qui était de 5,09 % en février, diminuera à 4,00 % au troisième trimestre avant d'augmenter, selon les médianes des sondages. Les hausses de prix devraient atteindre en moyenne 5,40 % et 4,60 %, respectivement, au cours de l'année fiscale actuelle et de la suivante.

Bien que l'on prévoie un ralentissement de la croissance à 6,6 % pour l'année fiscale prochaine, contre 7,6 % pour l'année fiscale en cours - une amélioration significative par rapport aux 7,0 % prévus pour l'année fiscale en cours il y a à peine un mois - la croissance resterait la plus rapide parmi les principales économies.

Cela inciterait moins la RBI à assouplir ses taux d'intérêt avant ses principaux homologues, en particulier la Réserve fédérale. Selon un autre sondage Reuters, la banque centrale américaine devrait procéder à sa première baisse en juin, mais il y a de plus en plus de risques que cela se produise plus tard dans l'année.

"Alors que la Fed a déjà indiqué que les taux directeurs seraient probablement réduits dans les mois à venir, la dynamique de la croissance et de l'inflation en Inde suggère que la RBI pourrait maintenir les taux élevés plus longtemps", a écrit Aditi Gupta, économiste à la Bank of Baroda.

"En tout état de cause, il est probable que la Fed réduise ses taux d'intérêt bien plus que la RBI, ce qui garantira que le différentiel de taux d'intérêt se stabilise à un niveau proche de la tendance historique.

(Pour d'autres articles de l'enquête Reuters sur l'économie mondiale :