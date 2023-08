La courbe des rendements des obligations d'État indiennes va s'accentuer à moyen terme, car l'inflation élevée retombera dans la zone de confort de la banque centrale dans quelques mois et incitera à l'achat de dette à court terme, a déclaré vendredi le responsable de la trésorerie de la DBS Bank India.

Séparément, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans, qui est proche de son sommet, ne devrait pas dépasser la barre cruciale des 7,25 % à court terme, a déclaré Ashhish Vaidya, directeur général et responsable de la trésorerie et des marchés.

"Le rendement de l'obligation de référence devrait rester dans la fourchette 7,10 %-7,25 %, et je ne m'attends pas à ce qu'il s'envole beaucoup. Une fois que nous aurons observé une certaine désinflation, les rendements pourraient s'assouplir et atteindre le bas de l'échelle, ce qui entraînerait une augmentation de la hausse."

L'inflation en Inde a dépassé la limite supérieure de la fourchette de confort de 2 % à 6 % de la banque centrale, augmentant de 7,44 % en juillet, ce qui est nettement supérieur à la hausse de 4,87 % enregistrée en juin, en raison d'une augmentation des prix des légumes et des céréales.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 se négociait à 7,23% après avoir atteint un plus haut de plus de quatre mois de 7,26% jeudi, suivant la hausse incessante des homologues américains et le bond des prix locaux.

"L'inflation devrait rester élevée au cours des deux prochains mois et revenir à l'intérieur d'une fourchette au fil du temps. La Reserve Bank of India essaiera d'attendre le plus longtemps possible, de ne pas agir dans la précipitation et de ne pas chercher à resserrer sa politique", a déclaré M. Vaidya.

Les rendements se situent dans la partie supérieure du cycle et, au cours des six prochains mois, la courbe des rendements devrait commencer à s'accentuer, a-t-il ajouté. La pression de l'offre pourrait également accentuer la pente de la courbe, avec une offre plus importante sur la partie la plus longue, a-t-il ajouté.

M. Vaidya s'attend à ce que les réductions de taux en Inde ne commencent qu'en avril-juin, avec un cycle d'assouplissement peu profond par rapport aux États-Unis. "Nous pourrions assister à des réductions de 50 à 75 points de base du taux repo et rien d'autre... Les États-Unis pourraient connaître des baisses de 150 à 200 points de base".

En ce qui concerne la roupie, toutefois, M. Vaidya s'attend à ce que la monnaie se renforce fondamentalement à moyen terme, après avoir subi un certain déclin à court terme.

"Je m'attends à ce que la monnaie se négocie dans une fourchette de 81,50 à 83 à court terme", a-t-il déclaré, ajoutant que la cassure sur 83 pourrait ne pas tenir longtemps.

La roupie s'échangeait à 83,07 pour un dollar, non loin de son record de faiblesse de 83,29 atteint en octobre. (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition de Swati Bhat et Eileen Soreng)