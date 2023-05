Le gouvernement indien s'attend à une baisse des rendements des bons du Trésor après que le rendement des obligations à 10 ans soit passé sous la barre des 7 % - source

Plus tôt dans la journée, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans est tombé à 6,9786 %, son niveau le plus bas depuis le 8 avril 2022, en raison du ralentissement de l'inflation et de l'attente d'un changement de cap de la part de la Réserve fédérale américaine.

Le fonctionnaire, qui n'a pas souhaité être nommé parce qu'il n'est pas autorisé à parler aux médias, a également déclaré qu'il aimerait que le rendement à 10 ans continue à se négocier en dessous de 7 %.

"Nous attendons avec impatience que le coût de l'emprunt diminue. C'est nécessaire, et les rendements (des obligations de référence à 10 ans) devraient certainement baisser", a déclaré la source aux journalistes.

Même si les rendements des obligations d'État ont chuté au cours des derniers jours, les rendements des bons du Trésor sont restés largement stables après une chute initiale à la suite de la pause surprise de la Reserve Bank of India.

Le seuil de rendement des bons du Trésor de 91 jours à 364 jours se situait dans une fourchette de 6,90 % à 7,00 % mercredi et est resté autour de ces niveaux au cours des deux dernières semaines. Entre-temps, le gouvernement s'attend à atteindre l'objectif de déficit budgétaire pour 2022/23 de 6,4 %, avec des recettes fiscales plus élevées que prévu et des réductions de dépenses aidant à atteindre l'objectif, a déclaré la source. L'écart entre les recettes et les dépenses du gouvernement sera comblé même s'il y aura un certain manque à gagner dans son petit fonds d'épargne, a déclaré la source. Pour sa prochaine proposition d'obligations vertes, le gouvernement estime qu'il devrait obtenir un meilleur "greenium", a déclaré la source. Le "greenium" est la prime verte que les investisseurs sont prêts à payer pour l'impact durable. Lors de sa première émission, le gouvernement a obtenu un "greenium" de 5 à 6 points de base, qui est tombé à 3 ou 4 points de base lors de l'adjudication suivante.