Le marché immobilier indien restera résilient malgré la hausse des taux d'intérêt

Défiant la tendance mondiale à la baisse des prix de l'immobilier en raison de la hausse des taux hypothécaires, l'Inde a fait preuve de résilience et sort d'une décennie de récession grâce à une forte demande.

Source majeure d'emplois dans un pays de 1,4 milliard d'habitants dont la majorité n'est pas qualifiée, le marché indien du logement devrait rester un contributeur stable à l'activité économique de la troisième plus grande économie d'Asie.

Les prix moyens des logements devraient augmenter de 5,5 % et 5,0 % cette année et l'année prochaine, selon les médianes d'un sondage réalisé du 16 février au 3 mars auprès de 13 experts du marché immobilier.

Ces attentes sont restées largement inchangées par rapport à une enquête de décembre, et dépassent légèrement les prévisions d'inflation des prix à la consommation de 5,1 % et 4,5 % pour les exercices 2023/24 et 2024/25, respectivement, selon un sondage Reuters distinct.

"Après la pandémie de COVID-19, l'envie de posséder une maison est plus forte que jamais et, par conséquent, le segment résidentiel a connu une forte demande", a déclaré Divyesh Shah, directeur associé chez CARE Ratings.

"Bien que la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt puisse avoir un impact sur la demande dans une certaine mesure à court terme, l'industrie est cependant prête à connaître une croissance régulière dans les 2 ou 3 prochaines années et donc l'accession à la propriété devrait augmenter."

La Reserve Bank of India a augmenté les taux d'intérêt de 250 points de base au total depuis mai de l'année dernière en s'attaquant aux prix obstinément élevés et devrait ajouter 25 points de base supplémentaires, portant le taux à 6,75 %, en avril, puis faire une pause jusqu'à la fin de 2023.

Tous les analystes, à l'exception d'un seul, sur 13 ont déclaré que le nombre de propriétaires augmenterait au cours des prochaines années, en partie en raison d'une forte inclination à devenir propriétaire plutôt que locataire d'une maison.

"L'Inde a toujours été une économie où l'achat d'une maison est préféré à la location. L'incertitude entourant la pandémie a encore amplifié le besoin de devenir propriétaire et de se décrocher", a déclaré Abhinav Joshi, responsable de la recherche chez CBRE India.

La principale préoccupation, dans l'un des pays les plus peuplés du monde où des millions de personnes vivent dans une pauvreté abjecte, est le manque perpétuel de logements abordables.

Une récente augmentation du chômage soulève également des inquiétudes quant à la durabilité de la tendance actuelle du marché du logement.

Tous les analystes, sauf un, sur les 11 qui ont répondu à une question distincte, ont déclaré que l'accessibilité des achats au cours de l'année à venir se détériorerait. Un seul a dit qu'elle s'améliorerait.

"Dans un contexte de hausse des prix, l'accessibilité ne fera que se dégrader au cours des prochains trimestres. Les personnes financièrement stables continueront à acheter des biens immobiliers, mais les acheteurs des segments abordables et moyens en subiront les conséquences", a déclaré Anuj Puri, président d'ANAROCK Property Consultants.

Une ventilation régionale des données du sondage a montré que les prix à Bengaluru, Chennai et Delhi, y compris la région de la capitale nationale qui l'entoure, augmenteront entre 5 et 6 % cette année.

Toutefois, les prix des maisons à Mumbai devraient croître à un rythme plus lent de 3,5 %.

