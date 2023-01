Le régulateur indien des assurances traitera les achats d'obligations vertes comme des investissements en infrastructures

Le régulateur, dans une circulaire datée du 13 janvier, a déclaré que cette décision avait été prise dans l'objectif de "déconcentration et de diversification" des portefeuilles d'infrastructure des assureurs ainsi que "dans la perspective d'une participation à des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)".

Les compagnies d'assurance avaient demandé des éclaircissements sur la manière dont elles pouvaient classer les investissements réalisés dans ces obligations vertes, qui sont émises pour la première fois, ont indiqué des traders.

L'Inde vise à lever 160 milliards de roupies (1,96 milliard de dollars) par l'émission de ses toutes premières obligations vertes souveraines au cours de cet exercice financier. La Reserve Bank of India mettra aux enchères des obligations vertes à 5 et 10 ans d'une valeur de 40 milliards de roupies chacune le 25 janvier et le 9 février.

Les investissements dans les obligations vertes peuvent être pris en compte pour le ratio de liquidité statutaire (SLR) - le pourcentage minimum des dépôts que les banques commerciales sont tenues d'investir dans des actifs liquides, tels que les obligations d'État.

La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a annoncé le plan d'émission d'obligations vertes souveraines dans le budget 2022-23, alors que la troisième plus grande économie d'Asie tente d'exploiter le marché de la dette intérieure pour financer des projets d'infrastructures vertes.

(1 $ = 81,5600 roupies indiennes)