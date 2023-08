Bank of India Limited (la Banque) est une banque basée en Inde. Ses segments comprennent les opérations de trésorerie, les opérations bancaires de gros et les opérations bancaires de détail. Le segment des opérations de trésorerie comprend le portefeuille d'investissement, tel que la négociation de titres d'État et autres, les opérations sur le marché monétaire et les opérations de change. Le segment des opérations bancaires de gros comprend toutes les avances, qui ne sont pas incluses dans la banque de détail. Le segment des opérations bancaires de détail comprend les expositions, qui remplissent deux critères, notamment l'exposition (l'exposition globale maximale d'environ cinq roupies), et le chiffre d'affaires annuel total est inférieur à environ 50 roupies, ce qui signifie le chiffre d'affaires moyen des trois dernières années dans le cas des entités existantes et le chiffre d'affaires projeté dans le cas des nouvelles entités. Elle possède plus de 5105 agences en Inde, y compris des agences spécialisées. Ses filiales comprennent, entre autres, BOI Shareholding Limited et BOI Star Investment Managers Private Limited.

Secteur Banques