Les attentes des ménages indiens en matière d'inflation se modèrent - enquête de la RBI pour le mois de janvier

Le taux d'inflation annuel de détail de l'Inde a diminué à 5,72% en décembre, contre 5,88% le mois précédent, tombant sous la bande de tolérance supérieure de la RBI de 2%-6% pour un deuxième mois consécutif, bien que l'inflation de base, qui exclut les prix plus volatils des aliments et des carburants, soit toujours de 6,1%.

"Les prévisions d'inflation des ménages ont augmenté de 10 points de base pour la période de trois mois à venir, tandis que leurs prévisions à un an sont restées inchangées par rapport au cycle de novembre 2022 de l'enquête", a déclaré la banque centrale mercredi dans son enquête sur les prévisions d'inflation des ménages.

Selon l'enquête, les personnes interrogées s'attendent à des pressions de prix plus élevées pour les biens durables des ménages et le coût du logement au cours des trois prochains mois par rapport au cycle d'enquête précédent, indique le communiqué.

Parmi les catégories de consommation, la plus forte hausse est attendue dans le groupe des produits alimentaires.

Une enquête séparée qui obtient les perceptions actuelles et les attentes à un an sur la situation économique générale, le scénario de l'emploi, la situation globale des prix et les revenus et dépenses propres dans 19 grandes villes, a montré que la confiance des consommateurs s'est encore améliorée.

"L'indice de la situation actuelle a poursuivi son redressement pour le neuvième cycle d'enquête depuis le creux historique enregistré à la mi-2021 et a augmenté de 1,3 point en janvier 2023 grâce à l'amélioration des sentiments sur la situation économique générale et le revenu des ménages", indique l'enquête.