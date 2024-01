La banque centrale indienne et l'autorité de régulation des marchés envisagent des dérogations aux règles récemment renforcées concernant les investissements des banques dans les fonds d'investissement alternatifs (AIF) en raison de leurs conséquences involontaires, ont déclaré trois sources ayant une connaissance directe de la question.

Le mois dernier, la Reserve Bank of India (RBI) a décidé que les banques et les prêteurs non bancaires ne pouvaient pas investir dans des fonds d'investissement alternatifs ayant des participations dans les emprunteurs actuels ou récents des banques, afin d'éviter les cas de "perpétuation" des créances douteuses, et a demandé aux prêteurs de vendre les investissements existants dans un délai d'un mois, ou de constituer une provision à leur encontre.

Toutefois, le secteur estime que ces nouvelles normes risquent de freiner la croissance. Selon l'Indian Venture and Alternate Capital Association (IVCA), un organisme de lobbying pour les fonds d'investissement alternatifs, ces règles ont une incidence sur des investissements d'une valeur de 8 à 10 milliards de dollars.

"L'impact involontaire de la circulaire de la RBI est que les banques et les prêteurs non bancaires éviteront d'investir dans les fonds alternatifs, craignant d'aller à l'encontre de la réglementation", a déclaré Srini Srinivasan, directeur général de Kotak Investment Advisors, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs alternatifs de l'Inde.

C'est pourquoi les régulateurs envisagent des exemptions appropriées à certaines des préoccupations valables, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Reuters a appris que deux exemptions de ce type étaient demandées par les prêteurs et les fonds. La première concerne les fonds alternatifs créés spécifiquement pour investir dans des actifs en difficulté, ont déclaré deux des sources.

Par exemple, deux grands fonds gérés par la State Bank of India - l'un qui investit dans des projets résidentiels en difficulté et bloqués et l'autre dans des petites entreprises - sont concernés car ils ont une exposition directe ou indirecte à des entreprises qui sont des emprunteurs existants de la SBI, a déclaré une source.

"La question de savoir si certaines catégories de fonds, telles que celles qui investissent dans des entreprises en difficulté, devraient être exemptées est actuellement à l'étude", a déclaré l'une des sources.

Les courriels envoyés à la SBI, à la RBI et à l'autorité de régulation des marchés Securities and Exchange Board of India (SEBI) sont restés sans réponse.

Les banques ont également demandé qu'on leur accorde plus de temps pour se retirer de ces investissements ou qu'on leur permette d'échelonner les provisions qu'elles doivent constituer, ont indiqué deux sources.

"Le délai de 30 jours pour provisionner ou sortir des investissements n'est pas réaliste car les décotes atteignent 80 % de la valeur nette d'inventaire en raison du diktat réglementaire", a déclaré Siddarth Pai, coprésident du comité des affaires réglementaires de l'IVCA.

Dans le langage financier, une décote est la différence entre la juste valeur d'un actif et le montant qu'un prêteur peut récupérer par le biais d'une vente.

Selon M. Pai, le secteur devrait disposer d'au moins un an pour sortir de la crise. (Reportage de Jayshree P Upadhyay ; Rédaction de Sohini Goswami)