OBLIGATIONS INDIENNES - Les rendements des obligations indiennes devraient rester inchangés alors que l'indice de référence se maintient autour de 7%.

Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester inchangés à l'ouverture mardi, après que l'indice de référence ait été incapable de franchir de manière convaincante la barre des 7 % lors de la session précédente, indiquant une forte résistance autour de cette zone.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 6,98%-7,04%, a déclaré un trader d'un négociant primaire, après avoir clôturé à 7,0062% lors de la session précédente.

"Étant donné que l'obligation de référence n'a pas pu franchir la barre des 7 %, même après la baisse de l'inflation, elle devrait se consolider autour des niveaux actuels et attendre la prochaine série de déclencheurs", a déclaré le négociant.

L'inflation des prix à la consommation en Inde a baissé à 4,7% en avril, un plus bas de 18 mois, contre 5,66% le mois précédent, plus bas que les prévisions de Reuters de 4,80% et restant en dessous de la limite supérieure de tolérance de la banque centrale pour le deuxième mois consécutif.

Selon certains économistes, l'inflation globale des prix de détail en mai devrait continuer à baisser pour atteindre 4 %, un niveau observé pour la dernière fois en janvier 2021, et la baisse des prix des denrées alimentaires devrait contribuer à ce déclin.

La Reserve Bank of India (RBI) vise un taux d'inflation de 4 %, avec un seuil de tolérance de deux points de pourcentage de part et d'autre. En avril, la RBI a surpris le marché en maintenant le statu quo sur les taux, alors que le marché s'attendait à une hausse de 25 points de base.

"La modération continue de l'inflation, favorisée par l'impact des actions politiques passées et l'effet de base élevé, est une source de réconfort pour les marchés obligataires... À court terme, nous prévoyons que les obligations d'État à 10 ans resteront aux alentours de 7 %", a déclaré Churchil Bhatt, vice-président exécutif et gestionnaire de fonds de dette chez Kotak Mahindra Life Insurance Company.

Entre-temps, les rendements américains à deux ans et à dix ans sont restés autour de la barre des 4 %-3,50 %, l'accent étant mis sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dans les mois à venir.

Le marché se concentrera également sur l'adjudication hebdomadaire de la dette prévue vendredi, au cours de laquelle New Delhi vise à lever 330 milliards de roupies (4,04 milliards de dollars) via la vente d'obligations, dont 140 milliards de roupies de papier de référence. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est de 3,4887% et celui des obligations à 2 ans de 3,9957% ** Cinq États indiens vont lever 85 milliards de roupies par le biais de la vente d'obligations (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Janane Venkatraman)