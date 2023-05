OBLIGATIONS INDIENNES - Les rendements des obligations indiennes ont peu changé avant la vente de la dette.

Les rendements des obligations d'État indiennes sont restés largement inchangés ce vendredi, les opérateurs se tournant vers l'offre de dette et les données sur l'inflation locale, attendues plus tard dans la journée, pour obtenir de nouveaux indices.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 était à 7,0258% à 10:10 IST, après avoir clôturé à 7,0234% jeudi.

Le gouvernement indien souhaite lever 390 milliards de roupies (4,77 milliards de dollars) par le biais d'obligations plus tard dans la journée. L'adjudication comprend 120 milliards de roupies de papier liquide 2036 et d'autres obligations arrivant à échéance en 2026, 2030 et 2062.

"Le marché attend la fin de l'enchère pour évaluer la demande des investisseurs à long terme tels que les fonds de pension et les compagnies d'assurance, en particulier pour l'obligation 2036", a déclaré un trader d'une banque privée.

Après avoir évolué dans une fourchette étroite, les rendements ont baissé jeudi, le ralentissement de l'inflation américaine laissant penser que la Réserve fédérale américaine mettra en pause son cycle de hausse des taux. Les contrats à terme sur les Fed funds évaluent actuellement à 94,6 % la probabilité d'une pause en juin.

Le prochain élément clé pour le marché sera les données sur l'inflation locale, attendues plus tard dans la journée.

Selon un sondage Reuters, l'inflation indienne d'avril a probablement baissé à 4,80 %, son niveau le plus bas depuis 18 mois, en dessous de la limite supérieure de tolérance de la Reserve Bank of India (RBI), pour le deuxième mois consécutif.

La RBI a surpris le marché avec une pause sur les taux en avril, alors qu'une augmentation de 25 points de base était largement attendue. Le taux repo est actuellement de 6,50 %.

"Si l'IPC surprend positivement et que les données sont inférieures au consensus du marché, cela pourrait déclencher un rallye, l'indice de référence tombant sous la barre des 7 % pendant un certain temps utile", a déclaré un trader d'une grande maison de courtage.

Le rendement de l'obligation de référence devrait évoluer dans une fourchette de 7 % à 7,05 % au cours de la session, selon les traders. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bhakti Tambe ; Rédaction de Varun H K)