OBLIGATIONS INDIENNES - Les rendements des obligations indiennes sont légèrement en baisse après que l'indice de référence soit passé sous la barre des 7%.

Les rendements des obligations d'État indiennes devraient ouvrir en légère baisse mercredi, le sentiment sous-jacent restant positif après que le rendement de référence a terminé sous la barre cruciale des 7 % pour la première fois en plus de 13 mois mardi.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer entre 6,93% et 6,99%, a déclaré un trader d'un négociant primaire, après avoir clôturé à 6,9640% lors de la session précédente, son niveau de clôture le plus bas depuis le 7 avril 2022.

Nous pourrions voir la dynamique d'achat se poursuivre, car il n'y a pas de déclencheurs négatifs immédiats pour arrêter le rallye actuel, a déclaré le négociant. "Il y a de fortes chances que les 6,90 % soient bientôt testés.

Les rendements obligataires ont diminué après que l'inflation de détail en Inde ait baissé à 4,7 % en avril, son plus bas niveau depuis 18 mois, contre 5,66 % le mois précédent, en dessous de la limite supérieure de tolérance de la banque centrale pour la deuxième fois consécutive.

Un sondage Reuters prévoyait une inflation de 4,80 % en avril et, selon certains économistes, l'inflation en mai devrait encore baisser pour atteindre 4 %, un niveau observé pour la dernière fois en janvier 2021.

La Reserve Bank of India (RBI) vise une inflation de 4 %, avec un seuil de tolérance de deux points de pourcentage de part et d'autre, et a surpris le marché avec un statu quo en avril, alors qu'on s'attendait à une hausse de 25 points de base.

"Nous pensons que c'est le bon moment pour les investisseurs d'augmenter l'allocation aux titres à revenu fixe, car le resserrement monétaire entre dans sa dernière phase à l'échelle mondiale, avec une forte possibilité de baisse des taux au dernier trimestre 2023 aux États-Unis, l'Inde suivant le mouvement début 2024", a déclaré Puneet Pal, responsable des titres à revenu fixe chez PGIM India Mutual Fund.

Pendant ce temps, les traders resteront concentrés sur l'adjudication hebdomadaire de la dette, New Delhi cherchant à lever 330 milliards de roupies (4,04 milliards de dollars) via la vente d'obligations, dont 140 milliards de roupies du papier de référence vendredi. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est de 3,5320% et celui des bons à 2 ans de 4,0715% ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor pour une valeur de 320 milliards de roupies (1$ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Editing de Varun H K)