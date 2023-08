Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester largement inchangés en début de séance ce jeudi, les traders attendant de nouveaux indices avant les dernières données sur la croissance locale.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,16%-7,20% après avoir terminé la séance précédente à 7,1850%, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Il y a eu des tentatives de franchir la barre des 7,15 % à la baisse à plusieurs reprises. Puisque cela a échoué, nous pourrions maintenant assister à un trading en rangebound avec des chances de dépasser les 7,20 % à la hausse", a déclaré le trader.

La croissance économique de l'Inde s'est probablement accélérée à 7,7%, le rythme annuel le plus rapide depuis un an, grâce à la croissance robuste du secteur des services, à la forte demande et à l'augmentation des dépenses d'investissement du gouvernement, selon un sondage Reuters.

Tous les 51 économistes interrogés entre le 18 et le 24 août, à l'exception de deux d'entre eux, s'attendaient à ce que la croissance du PIB dépasse le taux de 6,1 % du trimestre janvier-mars.

Pendant ce temps, les rendements américains sont restés largement stables, car une croissance plus faible que prévu et les données du marché du travail ont atténué les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait les taux à un niveau plus élevé pendant une période plus longue.

Le rendement à 10 ans se situait autour de la barre cruciale des 4,10 %, soit plus de 25 points de base de moins que les niveaux les plus élevés en 16 ans atteints la semaine dernière. Les chances d'une hausse des taux en septembre se sont encore réduites.

Les opérateurs surveilleront également la trajectoire de l'inflation nationale, en particulier après que le gouvernement a réduit les prix du gaz de cuisine, ainsi que l'évolution des conditions de liquidité.

L'impact de cette mesure sur l'inflation est estimé entre 20 et 30 points de base et sera visible dans les chiffres de septembre, a déclaré IDFC First Bank, qui a estimé les chiffres d'août à 7,1 %.

L'inflation de détail en Inde a atteint un sommet de 15 mois de 7,44 % en juillet, contre 4,87 % en juin. L'inflation restera au-dessus de la marge de tolérance supérieure de la Reserve Bank of India au moins jusqu'en octobre, selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,1139%, le rendement à deux ans est de 4,8880% (rapport de Dharamraj Dhutia, édition).