Bank of India Limited (la Banque) est une société basée en Inde, qui exerce des activités bancaires et des activités de services connexes. Les segments de la banque comprennent la trésorerie, la banque de gros et la banque de détail. Le segment de la trésorerie comprend le portefeuille d'investissement qui comprend la négociation de titres d'État et d'autres titres, les opérations sur le marché monétaire et les opérations de change, y compris les contrats dérivés. Le segment de la banque de gros comprend toutes les activités de prêt qui ne sont pas incluses dans la banque de détail. Le segment de la banque de détail comprend la banque numérique et les autres services bancaires de détail. Les produits de la banque comprennent les particuliers et les entreprises. La Banque propose divers comptes, tels que des comptes d'épargne, des comptes de salaire, des comptes courants et des comptes Rera plus. La Banque offre divers prêts, tels que le prêt personnel, le prêt automobile, le prêt éducatif et le prêt hypothécaire inversé star. La Banque fournit aux entreprises des services de crédit, de financement commercial et de gestion de trésorerie. La banque dispose d'environ 5114 agences.

Secteur Banques