Bank of Ireland a résolu les problèmes techniques qui ont affecté ses services et permis à certains clients de retirer ou de transférer des fonds au-delà de leurs limites normales, a-t-elle déclaré mercredi matin.

Un problème avec l'application en ligne de la banque avait permis aux clients ayant un solde faible ou pas d'argent sur leur compte de transférer jusqu'à 1 000 euros (1 090,20 dollars) sur un compte lié avec une application bancaire numérique, telle que Revolut, qui pouvait être retiré via un guichet automatique, ont rapporté les médias locaux mardi.

La police irlandaise a déclaré mardi en fin de journée qu'elle avait connaissance d'un volume d'activité inhabituel dans certains distributeurs automatiques de billets à travers le pays.

Un communiqué du plus grand prêteur irlandais en termes d'actifs a déclaré : "Hier, un problème technique a eu un impact sur le fonctionnement de Revolut : "Hier, un problème technique a affecté un certain nombre de services de Bank of Ireland. Nos équipes ont rétabli ces services pendant la nuit et tous les services sont disponibles pour les clients ce matin".

"Nous sommes conscients que ce problème technique a permis à certains clients de retirer ou de transférer des fonds au-delà de leurs limites normales. Ces transferts et retraits seront appliqués aux comptes des clients aujourd'hui."

Interrogé sur le problème, un porte-parole de la banque a déclaré qu'il n'y avait rien à ajouter, si ce n'est qu'il s'agissait d'un problème technique.

"Nous demandons instamment à tout client qui se trouverait en difficulté financière en raison d'un découvert sur son compte de nous contacter. Nous nous excusons sincèrement pour les perturbations causées par cette panne", ajoute le communiqué de la banque.