Bank of Ireland : l'Irlande va céder des titres

L'action Bank of Ireland trébuche de 5,5% à 4,244 EUR en séance à Dublin, une réaction logique après l'annonce par le gouvernement irlandais d'un placement de titres de l'établissement, hérités du sauvetage du secteur en 2008. La République d'Irlande est à la tête de 13,9% de BIR, qui était la seule grande banque à ne pas avoir été nationalisée lors de la crise financière. C'est Citigroup qui a été mandaté pour mener à bien ce désengagement partiel.

La participation de l'Etat vaut près de 700 M€ et un prix plancher a été fixé pour le placement, sans qu'il ait été rendu public. La vente aura lieu au fil de l'eau plutôt qu'en bloc, sur une durée de six mois. L'Irlande détient encore 71% d'AIB Group, la première banque du pays, et 74% de Permanent TSB.