Bank of Ireland relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année

Bank of Ireland a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année lundi et s'attend à ce que les revenus nets d'intérêts du second semestre soient légèrement supérieurs à ceux du premier semestre, où un bond de 68 % en glissement annuel avait permis de plus que doubler les bénéfices.

La banque a annoncé un bénéfice sous-jacent avant impôts de 1,2 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) pour le premier semestre, contre 435 millions d'euros il y a un an, lorsqu'elle opérait encore dans un environnement de taux d'intérêt négatifs. Depuis, la Banque centrale européenne a relevé les coûts d'emprunt de 425 points de base. Le plus grand prêteur irlandais en termes d'actifs a déclaré que son revenu d'entreprise pour le reste de l'année devrait être globalement en ligne avec le premier semestre, où il a augmenté de 23 %, et que son rendement des capitaux propres corporels pour l'ensemble de l'année serait similaire à celui de 18,5 % affiché au premier semestre. (1 dollar = 0,9083 euro)