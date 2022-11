Bank of Ireland suit AIB en relevant ses prévisions de revenus d'intérêts

La plus grande banque d'Irlande en termes d'actifs a déclaré dans une mise à jour commerciale qu'elle s'attend à ce que les revenus d'intérêts nets augmentent d'environ 6 à 7 % en glissement annuel, par rapport à ses prévisions précédentes selon lesquelles ils seraient légèrement supérieurs à 2021.

AIB, le plus grand créancier hypothécaire du pays, prévoyait le mois dernier que ses revenus nets d'intérêts augmenteraient de plus de 15% par rapport aux 10% prévus précédemment.

AIB est la seule banque irlandaise à avoir jusqu'à présent augmenté les taux d'intérêt des prêts hypothécaires sans suivi depuis que la BCE a commencé à relever les taux à son rythme le plus rapide jamais enregistré. Bank of Ireland et Permanent TSB, le seul autre créancier de la rue, n'ont pas encore bougé.

La croissance de 3 % des revenus d'intérêts de Bank of Ireland depuis le début de l'année est due au fait que la banque ne se voit plus imposer de taux négatifs par la BCE pour les dépôts excédentaires.

Elle a également déclaré qu'elle s'attend à rembourser la totalité de son financement ultra bon marché de la BCE ce mois-ci, augmentant ainsi ses revenus de 30 millions d'euros supplémentaires.

En plus de relever les taux le mois dernier, la BCE a modifié les conditions à partir de novembre de son programme de prêts à long terme largement utilisé, connu sous le nom de TLTRO-III, afin d'encourager les banques à rembourser au moins une partie de l'argent.

La Bank of Ireland a ajouté que les nouveaux prêts étaient en hausse de 13 % jusqu'à présent cette année par rapport à 2021, comprenant un bond de 30 % pour les particuliers irlandais, une augmentation de 23 % pour les entreprises et les marchés et une baisse de 19 % au Royaume-Uni, où elle a continué à se concentrer sur la valeur plutôt que sur le volume.

"La dynamique commerciale globale est positive. La force de notre modèle d'entreprise signifie que nous sommes fermement engagés dans la voie d'un rendement durable des capitaux propres tangibles (RoTE) supérieur à 10 % à court terme", a déclaré Gavin Kelly, directeur général par intérim, dans un communiqué.